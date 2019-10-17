Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike Pence'i kabul etti! Külliye'deki kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, basına kapalı olmakla birlikte 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i Külliye'ye gelişinde ağırladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

KABULÜN ARDINDAN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.