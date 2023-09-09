Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MIKTA üyesi ülkelerin lideriyle gerçekleştirdiği görüşmede terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi konusunda MIKTA'nın sorumluluğunu artırdığını...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MIKTA üyesi ülkelerin lideriyle gerçekleştirdiği görüşmede terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi konusunda MIKTA'nın sorumluluğunu artırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro yer aldı.

"Mevcut sistem, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 10 yıl önce oluşturulan MIKTA'nın ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat ettiğini vurguladı. Erdoğan, mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almada yetersiz kaldığının görüldüğünü ifade etti. Erdoğan ayrıca terörizm, İslam düşmanlığı gibi yayılan problemlerin daha adil bir dünyanın inşa edilmesi için MIKTA'nın sorumluluğunu artırdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA liderleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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