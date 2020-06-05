Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde 9 ilde yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

"Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

Bu tesisler iftihar edilecek eserlerdir. Bugünkülerle birlikte toplam 23 millet bahçesine ulaşmış bulunuyoruz.

2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.

Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir.

KİPTAŞ ve TOKİ ile konut ürettik. Artan nüfus ihtiyacını karşıladık. Kentsel dönüşümle büyük bir dönüşüm başlattık.

Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik.

Kurallara uyulmazsa sokak kısıtlaması gibi tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz.

(Askerimiz) Son birkaç gün içerisinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyor."

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

"Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini bildirdi.

Ayrıntılar gelecek....