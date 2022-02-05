Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın geçmiş olsun dileklerine böyle yanıt verdi! Tek tek alıntıladı ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün eşi Emine Erdoğan ile birlikte hafif semptomlar sonucu yaptırdıkları Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Hastalığının hafif seyrettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok kişiden geçmiş olsun mesajı geldi. Cumhurbaşkanı da sosyal medya hesabı üzerinden mesajları tek tek alıntılayarak cevaplandırdı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yanıtlar:

DEVLET BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmiş olsun mesajının üzerine: "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. https://t.co/MoapiUdbpP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

ZELENSKİ'YE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçmiş olsun mesajı üzerine: "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum." yanıtını verdi.

Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum. https://t.co/WRZ2LUaxmX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

MUSTAFA DESTİCİ'YE YANIT

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin geçmiş olsun mesajı üzerine: "Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. https://t.co/yZYkdgmOaD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajı üzerine: "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. https://t.co/0L1MUu71X6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

ALİ BABACAN'A YANIT

Deva Partisi Genel Başkanı Al Babacan'ın geçmiş olsun mesajı üzerine: "Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum. https://t.co/xk0Rp1IQrP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

MERAL AKŞENER'E YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmiş olsun mesajını,"Meral Hanım, eşim Emine hanımla birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz." diye yanıtladı.

Meral Hanım, eşim Emine hanımla birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz. https://t.co/kyonrHMurj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

AHMET DAVUTOĞLU'NA YANIT

Gelece Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçmiş olsun mesajına, "İyi temennileriniz için eşim ve ben sizlere teşekkür ediyoruz Ahmet Bey." şeklinde cevap verdi.

İyi temennileriniz için eşim ve ben sizlere teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. https://t.co/RzWKFi0gvJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA YANIT

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçmiş olsun mesajı üzerine: "Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine hanımla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun…" mesajını yayımladı.

Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine hanımla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun… https://t.co/9eZXtjksz7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

MUSTAFA SARIGÜL'E YANIT

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçmiş olsun mesajını, "Mustafa Bey sağ olun, güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

Mustafa Bey sağ olun, güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz. https://t.co/YT3mj0ESqi — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

ÖNDER AKSAKAL'A YANIT

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın geçmiş olsun mesajı üzerine: "Önder Bey, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Önder Bey, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkürlerimi sunuyorum. https://t.co/PSM87IYaZH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

FATİH ERBAKAN'A YANIT

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın geçmiş olsun mesajı üzerine "Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey, sağ olun..." yanıtını yazdı.

Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey, sağ olun... https://t.co/tiFwVPyjzn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

GÜLTEKİN UYSAL'A YANIT

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın geçmiş olsun mesajını "Eşim Emine hanımla birlikte iyi dileklerinize teşekkür ediyoruz Gültekin Bey." şeklinde yanıtladı.

Eşim Emine hanımla birlikte iyi dileklerinize teşekkür ediyoruz Gültekin Bey. https://t.co/TW4U1uMw3n — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

ZEKERERİYA YAPICIOĞLU'NA YANIT

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun geçmiş olsun mesajı üzerine "Sağ olun Zekeriya bey. Emine hanım ve ben şükranlarımızı sunuyoruz" yazdı.

Sağ olun Zekeriya bey. Emine hanım ve ben şükranlarımızı sunuyoruz. https://t.co/sL5AJMvn5F — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

Sağ olun Zekeriya bey. Emine hanım ve ben şükranlarımızı sunuyoruz. https://t.co/sL5AJMvn5F — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

ERSİN TATAR'A YANIT

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın geçmiş olsun mesajı üzerine "Çok değerli dostum Ersin Bey, geçmiş olsun temennileriniz için eşim Emine hanım ve şahsım adına çok teşekkür ediyor, sizlere, ailenize ve tüm Kıbrıs Türk Halkına en derin muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun…" dedi.