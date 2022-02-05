Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın geçmiş olsun dileklerine böyle yanıt verdi! Tek tek alıntıladı ve...
Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Millet İttifakı liderleri de dahil birçok kişi geçmiş olsun mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı o mesajları tek tek cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün eşi Emine Erdoğan ile birlikte hafif semptomlar sonucu yaptırdıkları Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Hastalığının hafif seyrettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok kişiden geçmiş olsun mesajı geldi. Cumhurbaşkanı da sosyal medya hesabı üzerinden mesajları tek tek alıntılayarak cevaplandırdı.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yanıtlar:
DEVLET BAHÇELİ'YE YANIT
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmiş olsun mesajının üzerine: "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.
Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. https://t.co/MoapiUdbpP— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
ZELENSKİ'YE YANIT
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçmiş olsun mesajı üzerine: "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum." yanıtını verdi.
Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbî teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum. https://t.co/WRZ2LUaxmX— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
MUSTAFA DESTİCİ'YE YANIT
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin geçmiş olsun mesajı üzerine: "Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun." ifadelerini kullandı.
Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. https://t.co/yZYkdgmOaD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajı üzerine: "Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kemal Bey, şahsım ve eşim adına geçmiş olsun dilekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. https://t.co/0L1MUu71X6— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
ALİ BABACAN'A YANIT
Deva Partisi Genel Başkanı Al Babacan'ın geçmiş olsun mesajı üzerine: "Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum." dedi.
Ali Bey, geçmiş olsun temennileriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ediyorum. https://t.co/xk0Rp1IQrP— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
MERAL AKŞENER'E YANIT
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmiş olsun mesajını,"Meral Hanım, eşim Emine hanımla birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz." diye yanıtladı.
Meral Hanım, eşim Emine hanımla birlikte iyi temennileriniz için teşekkür ediyoruz. https://t.co/kyonrHMurj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
AHMET DAVUTOĞLU'NA YANIT
Gelece Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geçmiş olsun mesajına, "İyi temennileriniz için eşim ve ben sizlere teşekkür ediyoruz Ahmet Bey." şeklinde cevap verdi.
İyi temennileriniz için eşim ve ben sizlere teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. https://t.co/RzWKFi0gvJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NA YANIT
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçmiş olsun mesajı üzerine: "Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine hanımla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun…" mesajını yayımladı.
Temel Bey, geçmiş olsun temennileriniz için Emine hanımla birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun… https://t.co/9eZXtjksz7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
MUSTAFA SARIGÜL'E YANIT
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçmiş olsun mesajını, "Mustafa Bey sağ olun, güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz." şeklinde yanıtladı.
Mustafa Bey sağ olun, güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz. https://t.co/YT3mj0ESqi— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
ÖNDER AKSAKAL'A YANIT
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın geçmiş olsun mesajı üzerine: "Önder Bey, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Önder Bey, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkürlerimi sunuyorum. https://t.co/PSM87IYaZH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
FATİH ERBAKAN'A YANIT
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın geçmiş olsun mesajı üzerine "Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey, sağ olun..." yanıtını yazdı.
Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey, sağ olun... https://t.co/tiFwVPyjzn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
GÜLTEKİN UYSAL'A YANIT
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın geçmiş olsun mesajını "Eşim Emine hanımla birlikte iyi dileklerinize teşekkür ediyoruz Gültekin Bey." şeklinde yanıtladı.
Eşim Emine hanımla birlikte iyi dileklerinize teşekkür ediyoruz Gültekin Bey. https://t.co/TW4U1uMw3n— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
ZEKERERİYA YAPICIOĞLU'NA YANIT
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun geçmiş olsun mesajı üzerine "Sağ olun Zekeriya bey. Emine hanım ve ben şükranlarımızı sunuyoruz" yazdı.
Sağ olun Zekeriya bey. Emine hanım ve ben şükranlarımızı sunuyoruz. https://t.co/sL5AJMvn5F— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Sağ olun Zekeriya bey. Emine hanım ve ben şükranlarımızı sunuyoruz. https://t.co/sL5AJMvn5F— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
ERSİN TATAR'A YANIT
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın geçmiş olsun mesajı üzerine "Çok değerli dostum Ersin Bey, geçmiş olsun temennileriniz için eşim Emine hanım ve şahsım adına çok teşekkür ediyor, sizlere, ailenize ve tüm Kıbrıs Türk Halkına en derin muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun…" dedi.
Çok değerli dostum Ersin Bey, geçmiş olsun temennileriniz için eşim Emine hanım ve şahsım adına çok teşekkür ediyor, sizlere, ailenize ve tüm Kıbrıs Türk Halkına en derin muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Sağ olun… https://t.co/FUMeXTKB3W— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022