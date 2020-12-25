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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önüne savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önüne savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önüne savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önüne savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, " Medeniyetimize sahip çıkacağız" başlığıyla bir mesaj yayınlandı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında, ülkemizi, medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonu işaret etmemizin sebebi işte budur. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önüne savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. İnşallah önümüzdeki dönem, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz olacaktır."

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Tayfun Altuntaş
Editör


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