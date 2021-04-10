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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçerken, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı. Aracını durduran Cumhurbaşkanı minibüsçülerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde çıkarak Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan, Tarabya'daki güzergahında bulunan minibüsçülerin kendisini selamlaması ve sevgi gösterisinde bulunması üzerine makam aracını durdurdu. Burada bir süre minibüsçülerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdoğan, kendisiyle telefonla görüntülü konuşmak isteyen bir vatandaşı da selamladı.

MİNİBÜSÇÜLERİN DERTLERİNİ DİNLEDİ

Minibüs şoförü İbrahim Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dertlerini anlattıklarını belirterek, "Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Arabaları satacak duruma geldik. Odalarımızın çalışmadığını anlattık. İETT ile rekabet yapamadığımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileneceğini söyledi. Kendisi not aldı. Sağ olsun." dedi. Minibüs şoförü Muhsin Acar da sohbet sırasında sorunlarını anlattıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine yardımcı olacağını söylediğini aktardı.

KAYNAK : Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüsçülerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı

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