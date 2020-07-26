Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un Türk toprağı oluşunu sindiremeyenler var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz ocak ayında Ankara'da teşkilatımızın karargah binasının açılışını yapmıştık.

MİT'in yeni binaları yeni atılımları ile devletimize olan hizmetlerini kat be kat arttıracağına inanıyorum.

Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha döndüğü bir dönemde istihbaratın önemi çok daha fazla artmıştır.

"İSTANBUL EN BÜYÜK AŞKIMIZ VE SEVDAMIZDIR"

Merhum Abdulhamit Han'ın güçlü istihbarat ağı sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek bir kurşun atmadan kurtardığı tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır.

İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin çökertilmesi ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyettedir.

İstanbul istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır. Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır.

Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir.

"İSTANBUL'UN TÜRK MİLLETİNİN VE MÜSLÜMANLARIN ELİNDE OLUŞUNU SİNDİREMEYENLER VAR"

İstanbul'un halen Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Son olarak Ayasofya'yı ibadete açma sürecimizde İstanbul'un tük toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz.

"AMACIMIZ İSTANBUL'U EN GÜVENLİ ŞEHİRLERDEN BİRİ OLMASI"

Hedefimiz İstanbul'u finansın eğitimin kültürün merkezi olarak dünyanın üst sıralarına çıkartmaktır. Amacımız İstanbul'u en güvenli şehirlerden biri haline getirmek. Böylesine önemli bir coğrafyada yaşamanın şartlarından birisi de diğer devletlerin ve terör örgütlerinin ülkemiz aleyhtarı casusluk faaliyetlerini tespit edip engellemektir. İstanbul'da güvenliği sağlamak öylesine kolay bir iş değil. Bu merkezimizle Ankara'daki karargahtan sonra en büyük ikinci merkeze sahip olduk. Ankara ve İstanbul bu süreçteki yükümüzü büyük oranda alacağı gibi bütün faaliyetleri de çok daha seri şekilde takip etmemize imkan verecektir.