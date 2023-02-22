Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize çocukları ziyaret etti! Aleyna Dönmez ile özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde enkaz altından çıkarılan çocukları, tedavi gördükleri Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan, Aleyna Dönmez ile özel olarak ilgilendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize çocukları ziyaret etti! Aleyna Dönmez ile özel olarak ilgilendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili etkiledi. Deprem felaketinde binlerce insanımız hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı. Depremde enkaz altında kalarak hayatta kalmayı başaran depremzede çocuklar ise tedavi ile için Ankara'ya getirildi.

Etlik Şehir Hastanesi kampüsündeki Çocuk Hastanesi'nde Tedavileri süren çocukları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret etti, çocukların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize çocukları ziyaret etti! Aleyna Dönmez ile özel olarak ilgilendi

Erdoğan'ın ziyaret ettiği isimler arasında enkazdan 248.saate çıkarılan Aleyna Ölmez, Adıyaman'da, 3 gün kaldığı enkaz altından Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarılan 19 yaşındaki Songül Göksu ile Hatay'da enkaz altından 3'üncü gün çıkartılan ve Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Adana'dan Ankara'ya nakledilen 14 yaşındaki İnci Aşit yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize çocukları ziyaret etti! Aleyna Dönmez ile özel olarak ilgilendi

Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize çocukları ziyaret etti! Aleyna Dönmez ile özel olarak ilgilendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, mucize çocukları ziyaret etti! Aleyna Dönmez ile özel olarak ilgilendi

Aleyna Ölmez

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