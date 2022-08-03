Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 150 bin konutluk dev TOKİ projesinin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" diyerek müjdelediği yeni TOKİ projesinin detayları belli oluyor. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 150 bin konutluk dev TOKİ projesinin detayları belli oldu!

Dar gelirli vatandaşların açıklanmasını sabırsızlıkla beklediği TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi" diyerek müjdelemişti. "En az 150 bin konutun inşa edilmesi beklenen TOKİ'nin yeni projesi 81 ilde uygulanacak. Ev sahibi olmayan, olamayan ve dar gelirli olan vatandaşlar için uygulanan TOKİ projesi, en uygun fiyatlarla vatandaşları ev sahibi yapmayı planlıyor.

15 SENE VADE

Ev sahibi olmak için şartları taşıdığı kabul edilen ve kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar, kurada isimleri çıktıkları takdirde 15 seneye kadar vade imkanıyla taksitlerini kolaylıkla ödeyebilecek. Şehit akrabaları ve gaziler için de ayrıcalık tanınarak ayrı kontenjan açılacak. Evlerin fiyatları belirlendiğinde yüzde onu peşinat olarak alınarak geri kalan tutar taksitlerle ödenecek. Evlerin planlarının da 2+1 ve 3+1 şeklinde olması bekleniyor.

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