Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! KDV indirimi bugünden itibaren fiyatlara yansıyacak! İşte fiyatları düşen temel gıda ürünleri... Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin ardından ürün fiyatlarında bugünden itibaren indirim bekleniyor. Ayrıca karara uyulup uyulmadığının denetlenmesi için Enflasyonla Mücadele Tim'leri ve Ticaret Bakanlığı ekipleri sahaya inecek. İşte KDV indiriminin detayları...

1 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamada bulundu.