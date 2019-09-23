Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA