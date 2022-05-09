Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeliler için konuştu: Kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan projeler, enflasyonla mücadele, Suriyeli sığınmacıların durumu ve ekonomideki gelişmelere değindiği konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

MÜSİAD yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü'nü köklü dayanışmamızın, dava arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak ömrüm boyunca iftiharla taşıyacağım. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Ülkemizin üretimine, ihracatına katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini anlamlı buluyorum. Esasen bugün ödül tevcih ettiğimiz isimler Türkiye'nin yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından küçük bir örnektir. Vatanımızın dört bir yanında aralarında kadınlarımızın gençlerin olduğu on binlerce insanımız benzer başarılara imza atıyor.

Yatırım iştahı sürekli artıyor. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin başarı çıtasını sürekli yukarı taşıyan iş dünyamızın yolu da bahtı da açıktır, hiç endişe etmeyin.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLAYACAK 31 PROJENİN DESTEKLENMESİNE KARAR VERDİK"

Biz tüm imkanlarımızla ülkemizin potansiyeline inanan, vizyoner, çalışkan, memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Başlatmış olduğumuz teknoloji odaklı sanayi programımızı bütün alanlarda başarıya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Yerlileştireceğimiz 919 yüksek teknolojili ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik. İleri sürüş destek sisteminden akıllı kamera sistemine kadar pek çok ürünü yerli imkanlarla üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu kapsama yüksek teknolojili diğer sektörleri de ekleyeceğiz.

Bugün ödül törenimizin yanı sıra MÜSİAD'ın kuruluşunun 32.yılına kavuşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. MÜSİAD'ın güçlenmesi için samimiyetle çaba harcayan önceki başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. MÜSİAD'ın doğuşuna öncelik eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza da burada anıyorum.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN DURUMU

17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi 650 briket evin orada inşa edilmesi gibi... Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin en olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız.

Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz.

"PEK ÇOK YERDE ÜYELERİNİZİN TÜRK MALI DAMGALI ÜRÜNLERİ RAFLARI SÜSLÜYOR"

MÜSİAD her yıl biraz daha güçlenerek yoluna devam ediyor. Ödül alan kardeşlerimi özellikle tebrik ediyorum. Pek çok yerde üyelerinizin Türk malı damgalı ürünleri rafları süslüyor. Milyonlarca vatandaşımız sizlerin vesilesiyle istihdam şansı buluyor. MÜSİAD'ın ülkemize katkılarını takdirle takip ediyorum.

2022 Mart ayı itibariyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları yaklaşık yüzde 600 oranında arttı yani 6 katına çıktı. Benzer fiyat yükselişlerini gıdadan petrole kadar hemen her alanda görmek mümkündür. Aşırı yüksek enflasyon, bugün Avrupa ve ABD olmak üzere herkesin sorunu haline gelmiştir. Birçok ülkede üretim yavaşlamakta, istihdam düşmektedir. Elbette tüm bu olumsuz gelişmelerden Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor, üstelik biz bir de kur baskısı, fiyatlandırma alışkanlığıyla mücadele ediyoruz. Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır.

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI OLARAK CUMARTESİ AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. 18 Mart Çanakkale Köprümüzü bitirdik ve milletimin emrine sunduk. Bütün bunlarla beraber birer hafta aralıklarla Tokat Havalimanı'nın açılışını da yaptık. O da sadece Tokatlıların değil tüm insanlığın emrine amade. Dünyada 5 tane deniz üzerinde havalimanı var, bunun iki tanesi bizde. Birisi Giresun-Ordu Havalimanı, şimdi ikincisi de Rize-Artvin Havalimanı olarak cumartesi açılışını yapıyoruz.

Bu modern bir toplumun sağladığı imkanın daniskasıdır. Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 tane havalimanı vardı şimdi 57 tane havalimanı var. Üniversitemizin olmadığı il yok, 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var. 19 tane şehir hastanemiz var ve şehir hastanemizin yapımı da devam ediyor. Bunlar olmamış olsaydı Koronavirüs belasını rahat rahat atlatabilir miydik?

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yeni sahalarda sismik arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 4 sondaj gemimiz var, göreve geldiğimizde bizim böyle gemilerimiz yoktu. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu göstermiş olduk. 85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmeleri için çalışıyoruz. Bu süreçte temel önceliğimiz çevremizdeki ateşi sınırlarımız dışında tutmaktır.

Fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Kabine Toplantımız var, bu toplantıda bu meseleleri tekrar tartışacak ve alınması gereken ilave önlemler varsa süratle hayata geçireceğiz. Ülkemiz, milletimiz, ekonomimiz adına verdiğimiz kutlu mücadelede MÜSİAD'ın da yer alacağına inanıyorum.