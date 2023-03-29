Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı partilerinden Büyük Birlik Partisi Lideri Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaretinde Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da eşlik etti. Ziyaretin sona ermesinin ardından Destici basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok konuda istişarede bulunduklarını aktardı. Destici, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi faaliyetlerini, BBP'nin sahada yaptığı çalışmaları ve sahada gördüklerini paylaştığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!

"CUMHURBAŞKANI AYAĞINI İLK TURDA KAZANACAĞIZ"

BBP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da düşüncelerini kendisiyle paylaştığını ifade ederek, "Ortak ziyaretlerimiz de oldu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli ile birlikte. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Deprem mağduriyetleri yaşayan kardeşlerimizin barınma ile ilgili ihtiyaçları karşılanmış durumda. Gıda, sağlık, diğer konularda eksiklik yok. Çalışmalarını devletimiz devam ettiriyor. Birçok talebimiz çözüme kavuştu. Şu an bütün kesimlerin bize ulaşan taleplerini de cumhurbaşkanımızla bu vesile ile tekrar değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Tabii şunu ifade etmek istiyorum; bize sahadan gelen çalışmalar şunu gösteriyor. Cumhur İttifakımız seçimlerin cumhurbaşkanı ayağını ilk turda kazanacak, milletvekili çoğunluğunu da Mecliste sağlayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!

İTTİFAK'TA YER ALAN PARTİLER LİSTELERİNİ HAZIRLADI

Seçim sisteminin birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara avantaj sağladığını kaydeden Destici, "Biz 4 parti ortak tek liste ile seçime girdik, şu anda Cumhur İttifakı'nın yüzde 49-50 civarında. Anket daha bir saat önce geldi. Şu andaki çalışma dört siyasi partimiz de kendi listelerini hazırladılar. Biz BBP partisi olarak 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girecek şekilde yaptık, bütün hazırlığımızı buna göre yaptım. Tüm ortak liste girerse tabii buna büyük imkan sağlayacaktır. Bununla ilgili bir somutlanmış sonuç yok. Bu çalışmalar olmadığı anlamına gelmiyor. Her partinin kendi departmanları buna yönelik çalışmalar yürütüyor. Bizim önceliğimiz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önemsiyoruz. Bizim Cumhur İttifakı'mızın ana gayesi de budur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!

DESTİCİ ÜLKÜCÜLERE SESLENDİ

Destici, "Özellikle savunma sanayii, TOGG, terörle mücadele konusunda önemli bir sonuç alındı. Karşı ittifakın HDP ile PKK'nın siyasi ortağı ile birlikte kazanacağı bir seçimin Türkiye'yi kaosa götüreceği endişesini yaşıyoruz. HDP artık fiili olarak masada yer almıştır. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştır. HDP ortaklığı ile kazanılmış bir seçimde kazanımlarımız yok edilecek, Suriye'den geri çekilecek, kayyum atanan belediyelere tekrar başkan atayacaklarını söylemekteler. Hal böyleyken biz normal bir seçim gibi davranamayız. Ülkücü arkadaşlarımıza sesleniyorum. Öfkeleriniz, kırgınlıklarınız olabilir. Bir tarafa devletin varlığını, Türk milletinin istikbalini koyacaksınız, bir tarafa küskünlüklerini koyacak, buna karar vereceksiniz. Zaman kırgınlıklarınız üzerinden milletin istiklalini, istikbalini tehlikeye atma zamanı değildir. Ben hiçbir Türk milliyetçisi ya da ülkücü düşünemiyorum ki HDP ile işbirliği yapan ya da onun desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayını desteklemez, evet demez. Bizim kapımız milletimizin her bir ferdine açıktır" şeklinde konuştu.

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