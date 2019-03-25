Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş’tan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muş'ta düzenlediği mitingin sona ermesinin ardından kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muş'ta düzenlediği mitingin sona ermesinin ardından kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etmesi ve çeşitli müjdeleri vermesinin ardından Muş Sultan Alparslan Havalimanına geçerek, kentten ayrıldı.
Kaynak: İHA
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