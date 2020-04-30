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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'ya tebrik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'ya tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA




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