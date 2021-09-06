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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında çok net ifade etti! Afganlar ülkesine gönderilecek, Suriyeliler de benzer kaderi yaşayabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında çok net ifade etti! Afganlar ülkesine gönderilecek, Suriyeliler de benzer kaderi yaşayabilir

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen MYK toplantısında Afgan ve Suriyeli mültecilerin gönderilmesi için yeni bir yaklaşım içinde olduğunu öne sürdü. Söz konusu yaklaşıma göre Afgan yönetimiyle görüşülecek ve Afganlar ülkelerine gönderilecek. Selvi, Suriyeliler için de benzer bir durumun yaşanabileceğini belirterek Ankara'daki Suriyelilerin gönderilmesinin bu politikadaki ilk adım olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında çok net ifade etti! Afganlar ülkesine gönderilecek, Suriyeliler de benzer kaderi yaşayabilir

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan göçmenler hakkında ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısında yer alan ifadelere göre AK Partili kurmaylar 2 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve göç konusunda sunum yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında çok net ifade etti! Afganlar ülkesine gönderilecek, Suriyeliler de benzer kaderi yaşayabilir

TÜRKİYE'DEKİ AFGAN SAYISI

Erdoğan'ın muhalefetin ‘Afganistan’dan 1.5 milyon göçmen geldiği’ iddiasının doğru olmadığını kurmaylarına söylediğini ifade eden Selvi, Erdoğan'ın  “Türkiye’de şu anda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz” diye konuştuğunu yazısında kaleme aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında çok net ifade etti! Afganlar ülkesine gönderilecek, Suriyeliler de benzer kaderi yaşayabilir

İŞTE O ÇARPICI KÖŞE YAZISI

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve AK Parti MYK toplantısında yaptığı konuşmaya bakınca, yabancı sığınmacılar konusunda iktidarın politika değişikliğine gittiği kanaatine ulaştım.

Perşembe günü yapılan AK Parti MYK’da ekonomi ve göç konusunda bir sunum yapılıyor. Ama ondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir açılış konuşması yapıyor. Erdoğan, muhalefetin, ‘Afganistan’dan 1.5 milyon göçmen geldiği’ iddiasının doğru olmadığını söylüyor. “Türkiye’de şu anda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz” diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında çok net ifade etti! Afganlar ülkesine gönderilecek, Suriyeliler de benzer kaderi yaşayabilir

TAMAMINI GÖNDERECEĞİZ

Erdoğan daha önce de bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bir sır değil. Ama asıl göç konulu sunumdan sonra MYK’da yapılan tartışmalar çok önemli. MYK’da mülteci sorunu üzerinden Afganistan’daki yeni yönetim konusu gündeme geliyor. Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi, Afganistan’da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesi”nden söz ediyor.

Bu yeni ve önemli bir yaklaşım.

SURİYELİ MÜLTECİLERİ DE ETKİLEYECEK

Ben bunun sadece Afganlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Suriyeli mülteciler konusunda da yeni bir yaklaşım söz konusu. Ankara’da kayıtlı olmayan Suriyelerin gönderilmesi kararı yeni politikanın ilk adımını oluşturuyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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