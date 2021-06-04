Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii'nin Açılış Programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

" Rabbimiz Tevbe suresinde mealen Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder diyor. Burada edilecek duaların, namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Biz bu toprakları kanımızı dökerek, üzerine inşa ettiğimiz istiklalimizin camilerimizden ezanlarını eksik etmeyen, semalarımızı dalgalandırdığımız bayrağımızla vatan kıldık. Fetih müjdesi Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması işte bu bakımdan önemlidir. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyu milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Cami de, Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de aynıdır. İşte burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz.

UZUN MEHMETİ ANLATTI

Camiimizin ismi de anlamlıdır. Uzun Mehmet kim? Buranın sembolü. Kömürü bulan kahraman. 2 asır önce sahilinde sadece bir tahta iskelesi olan bir koydan bu günlere nasıl geldiğini ancak Zonguldaklı bilir. İşte kömürün yeri Zonguldak için budur.

"ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM"

Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de ruhun değişmediği bu topraklarda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.

Bu çağlar değişse de milletimize karşı duyulan rahatsızlık, bayrağımız ve rengine tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar birlik ve beraberliğimize saldırmaya başladılar. Camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar.

"ÖNCE CAMİLERİMİZİ SALDIRMIŞTIR"

"FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır.

İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur."

MÜJDE AÇIKLAMASI

"Bugün inşaAllah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de bir müjde olabilir. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu"