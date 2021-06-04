Son Yaz 21. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Fox TV Son Yaz 21. bölüm sezon finali canlı izleDelal isminin anlamı nedir, Delal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Payitaht Abdülhamid dizisi bitiyor mu? Payitaht Abdülhamid final ne zaman?Ardıç isminin anlamı nedir, Ardıç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Arka Sokaklar 592. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar 592. bölüm canlı izlePayitaht Abdülhamid 154. bölüm final full, tek parça izle | TRT1 Payitaht Abdülhamid 154. bölüm final canlı izleSon Yaz final mi yaptı, yapacak mı 2021? Neden final yapıyor? Son Yaz final tarihi 2021DGS sınav yerleri belli oldu mu 2021? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS geç başvuru tarihi ne zaman 2021?Aynur Aydın ağlayarak isyan etti! "Ben böyle insanlarla aynı dünyada yaşamak istemiyorum!"Plastik ve metal toplayarak KPSS'de 25'inci oldu!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzun Mehmet Camii Açılış Programında yaptığı konuşmada çağlar değişse de Türk milletinin geleneğiyle başa çıkmayanların birlik ve beraberliğe saldırmaya başladığını belirterek," FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii'nin Açılış Programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında caminin inşasında emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

" Rabbimiz Tevbe suresinde mealen Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder diyor. Burada edilecek duaların, namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Biz bu toprakları kanımızı dökerek, üzerine inşa ettiğimiz istiklalimizin camilerimizden ezanlarını eksik etmeyen, semalarımızı dalgalandırdığımız bayrağımızla vatan kıldık. Fetih müjdesi Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması işte bu bakımdan önemlidir. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyu milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Cami de, Taksim'de açılışını yaptığımız camimiz de aynıdır. İşte burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla hizmete açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

UZUN MEHMETİ ANLATTI

Camiimizin ismi de anlamlıdır. Uzun Mehmet kim? Buranın sembolü. Kömürü bulan kahraman. 2 asır önce sahilinde sadece bir tahta iskelesi olan bir koydan bu günlere nasıl geldiğini ancak Zonguldaklı bilir. İşte kömürün yeri Zonguldak için budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

"ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUM"

Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de ruhun değişmediği bu topraklarda şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum.

Bu çağlar değişse de milletimize karşı duyulan rahatsızlık, bayrağımız ve rengine tahammül edemeyenler, binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar birlik ve beraberliğimize saldırmaya başladılar. Camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

"ÖNCE CAMİLERİMİZİ SALDIRMIŞTIR"

"FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır.

İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur."

MÜJDE AÇIKLAMASI

"Bugün inşaAllah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Karadeniz Ereğlisi'nde de bir müjde olabilir. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar örgüt varsa önce camilerimize saldırmıştır

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT