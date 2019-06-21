Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaklaşık 1,5 saatlik görüşme yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.



