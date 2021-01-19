Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Türk siyasetinin önemli simaları arasında tarihteki yerini alan eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

NECMETTİN ERBAKAN KİMDİR?

Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Kayseri'de başlamış, ancak babasının iş tayini nedeniyle Trabzon'da sürdürmüştür. 1937'de orta okulu İstanbul Erkek Lisesi'nde birinci olarak tamamladı.

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Necmettin Erbakan kimdir, nerelidir, ne zaman öldü? | Necmettin Erbakan sözleri