Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı sonrası, servislere binmeye hazırlanan öğrencilere sürpriz yaptı. Erdoğan, makam aracından inerek öğrencilerle sohbet etti.

ERDOĞAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'inci yılı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı düzenlendi. Programa, çok sayıda öğrenci katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından o öğrencilere sürpriz yaptı. Program sonunda servis araçlarına binmeye hazırlanan öğrenciler bir anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Öğrencilerin bir kısmı bu anları cep telefonlarıyla öz çekim yaparak fotoğrafladı. O anlara ait görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.

ERDOĞAN'I ÖĞRENCİLER YURDA DAVET ETTİ

Görüntülerde öğrencilerle sohbet eden Erdoğan'ın kongre merkezini beğendiniz mi sorusunu öğrenciler "Çok güzeldi, çok beğendik" şeklinde yanıtladı.

TÜRGEV Hümeyra Ökten Kız Öğrenci Yurdu'ndan bir görevli, Erdoğan'ı yurtlarına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise davet teklifine "Esra ablanızla görüşün, bir ayarlama yapalım inşallah" diye karşılık verdi.

ERDOĞAN: EL ÖPTÜRMÜYORUM, ANNENİZİN BABANIZIN VE HOCANIZIN ELİNİ ÖPÜN

Öğrencilerle öz çekim yapan Erdoğan, elini öpmek isteyen öğrencilere müsaade etmeyerek "El öptürmüyorum. Annenizin, babanızın bir de hocanızın elini öpün" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine bir öğrenci "Siz bizim için bir hoca, bir üstat değil misiniz?" diye sordu. O soru ise ortamda gülüşmelere neden oldu.

TÜRGEV NEDİR? TÜRGEV NE DEMEK? TÜRGEV NERESİDİR?

TÜRGEV, 1996 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, bugün ki T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulmuştur. O tarihte, İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (İSEGEV) adıyla sadece İstanbul’da hizmet veren TÜRGEV 2012 yılının Ağustos ayında hizmet alanını Türkiye çapına yaymayı hedeflemiş ve ismini Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) olarak değiştirmiştir.

1996 yılında İstanbul’daki bir yurduyla hizmet vermeye başlayan TÜRGEV, tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten, girişimci gençler yetiştirmeyi kendine düstur edinmiştir.

TÜRGEV, 10 binden fazla öğrencisi ve 22 yılda verdiği 2688 mezunu ile Türkiye çapında varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Yükseköğretim yurtları kurarak yola çıkan TÜRGEV, 2011 yılında hizmet alanını Palet Okulları ile genişletmiştir. İlköğretim ve anaokulu seviyesinde eğitim veren Palet Okulları İstanbul'da Başakşehir ve Ümraniye de faaliyet göstermektedir.

TÜRGEV eğitim sektöründeki tecrübesinden yola çıkarak 2015 yılında Ibn Haldun Üniversitesi'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Başakşehir'de eğitimine başlayan İbn Haldun Üniversitesi çalışmalarını Sosyal Bilimler alanında sürdürmektedir.