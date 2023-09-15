Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada öğretmenlere müjde verdi: "Buradan bir müjde vermek istiyorum. Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz "

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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradan bir müjde vermek istiyorum. Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidiyoruz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"3 aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleri ile buluştu. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileriyle buluşan tüm öğretmenlerimize buradan selam gönderiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjdeyi verdi: "Ek ders saat ücretlerinde yüzde 25’lik bir artışa gidiyoruz "

-"2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi bugün bu sayı neredeyse iki katına 620 bine çıktı"

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KAYNAK: İHA

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