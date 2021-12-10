Cumhurbaşkanı Erdoğan okumuştu! Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı açılış oturumuna katıldı. Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmada, " Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele.' Bu şekilde buyurmaktadır” " dedi. Bunun üzerine Bakara Suresi 155. ayet gündem oldu. Bizlerde internet arama motorlarında çokça araştırılan Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir? sorularına haberimizde yanıt verdik.

BAKARA SURESİ KAÇ AYET?

Bakara suresi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.

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BAKARA SURESİ 155.AYET NEDİR?

Bakara suresinin 155. ayetinde şu ifadeler yer almaktadır:

" Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!"