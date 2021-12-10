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Cumhurbaşkanı Erdoğan okumuştu! Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı açılış oturumunda okuduğu Bakara Suresi'nin 155.ayeti merak konusu oldu. Bu kapsamda Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir? sorularının yanıtı haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan okumuştu! Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen  İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı açılış oturumuna katıldı. Erdoğan burada gerçekleştirdiği konuşmada, " Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele.' Bu şekilde buyurmaktadır” " dedi. Bunun üzerine Bakara Suresi 155. ayet gündem oldu. Bizlerde internet arama motorlarında çokça araştırılan  Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir?  sorularına haberimizde yanıt verdik. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan okumuştu! Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir?

BAKARA SURESİ KAÇ AYET?

Bakara suresi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.

Bakara suresinin ayetlerini okumak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan okumuştu! Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir?

BAKARA SURESİ 155.AYET NEDİR?

Bakara suresinin 155. ayetinde şu ifadeler yer almaktadır:

" Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan okumuştu! Bakara Suresi kaç ayet? Bakara Suresi 155.ayet nedir?

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