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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA




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