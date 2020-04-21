Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi! Türkiye'de üretilip ABD'ye satılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının dün ilk etabı açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sergilendi.

CİHAZLARDA KULLANILAN PARÇALAR İHRAÇ EDİLECEK

Türkiye hem yerli solunum cihazını üretecek hem de cihazlarda kullanılan parçaları ihraç edecek. İlk girişim ABD'den geldi.



Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde solunum cihazı üretmek için harekete geçen Ford firmasına cihazların üretiminde kullanılan kritik bir parçanın satışını yapmaya hazırlanıyor.

Satış için onay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde verildi.

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, ABD Başkanı Trump ile Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde solunum cihazı ve koronavirüsle mücadele için kullanılan koruyucu ekipman konusu gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ONAY VERDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford'un solunum cihazı üretmek için ihtiyaç duyduğu o parçaya Türkiye'den satış yapılmasına onay verdi, yakın dönemde satışı yapılacak. Parçayla beraber Ford solunum cihazı üretimine hız kazandıracak.

CNN TÜRK'e konuşan kaynaklar, o parçadan ülkemizde yeterince var, bu nedenle Cumhurbaşkanı parçanın satışına onay verdi, ifadelerini kullandı.

Öte yandan,, kişisel koruyucu ekipman satışı için de iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Amerikan firmaları ile Türk firmaları arasında Amerikan hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan kişisel koruyucu ekipman satışı ya da takası gündemde. Henüz sonuçlandırılmayan görüşmelerde onay verilmesi halinde Türkiye'den ABD'ye yüklü miktarda koruyucu ekipman satışı yapılması gündeme gelecek.