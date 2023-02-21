Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu: "Vatandaşlarımdan bizlere 1 yıl müsaade etmelerini rica ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Daha sonra AFAD Merkezi'ne giden Erdoğan ve Bahçeli burada yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle Osmaniyeli vatandaşlarıma ev sahibi olarak değerli Cumhur müttefikimiz Devlet Bey ile şu anda birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza da kalbi şükranlarımı iletiyorum. Tüm depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Maalesef bu depremlerimizde de kayıplarımız, yaralılarımız oldu. Yüreğimize düşen ateşi anlatmak kelimesiz kalıyor.

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DEPREMDE CAN KAYBI 41 BİNİ GEÇTİ

Son tespitlerimize göre depremde hayatlarını kaybeden insanımız 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

Bilim insanları 6 Şubat Pazartesi günü maruz kaldığımız deprem felaketini 'Dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem' olarak tarif ediyorlar.

Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Devlet ve millet olarak yaralarımızı sarmaya, hayata çok daha sıkı bir şekilde yeninden tutunmaya çalışıyoruz.

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SERT SÖZLER

Deprem anından itibaren tüm imkanlarımızı şehirlerimiz için seferber etmiş durumdayız. Afet bölgesinin tamamına çekici, dozer, kamyon, arazöz, vidanjör gibi toplam 13 bine yakın iş makinesi sevk ettik. Her ne kadar ana muhalefetin başı ve yanındakiler 'devlet yok, iktidar yok' diyorsa da bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet 11 ilimizde yerini almıştır.

Depremzedelerimizin yeme-içme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbiri aldık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırak. Kızılay nerede diyor. Be ahlaksız, be namusuz, ne adi... Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir, yutulur bir şey değildir.

"BİR ÜLKEDE KENDİ KURUM VE KURULUŞUNA BU DENLİ AHLAKSIZCA YAKLAŞMAK YENİLİR, YUTULUR BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Depremzedelerimizin yeme-içme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbiri aldık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırak. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namusuz, ne adi... Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir, yutulur bir şey değildir.

"İNANIN BUNLARIN KULAKLARI VAR DUYMAZ, GÖZLERİ VAR GÖRMEZ"

Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumuyla ilgili 3 milyon 265 bin battaniyenin 310 bin ısıtıcının dağıtımı gerçekleştirildi. Kulaklarınız duyuyor mu acaba? İnanın bunların kulakları var duymaz, gözleri var görmez. Bunlar sağırdır, kördür.

Sıcak yemekten kumanyaya, gıda paketi dağıtımına kadar tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Kalıcı konutların inşa adımlarını atmaya başladık. Daha önce dediğim gibi bize 1 yıl müsaade edeceksiniz.

"KÖYLERİMİZİ DE 1 YIL İÇİNDE AYAĞA KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Biz şehirlerimizi yeniden bütünüyle inşa edecek yaklaşımıyla adım atıyoruz. Osmaniye'de de İlk 200 bin konutun müjdesini dün Hatay'da vermiştik. 9 bin 550 konutla işe başlıyoruz. Kontrollü bir şekilde alt yapı hizmetleri verilmeye de başlanmıştır. Köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece mart ayında 200 bini konut ve 70 bin köy evi olmak üzere ailesiyle birlikte 'Bismillah' demiş olacağız.

Hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. Eksiklerimizi gidermemiz, güçlü yanlarımızı tahkim etmemiz büyük önem arz ediyor.

"KONUTLARI 1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim. TOKİ vasıtasıyla yürütülen toplum konutun önemini bir kez daha idrak ettik. Depremin olduğu bölgelerde hamdolsun tek bir TOKİ binası yıkılmadı.

Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve sosyoloji dokusunu koruyarak inşallah kısa sürede hepsini yeniden ayağa kaldıracağız. Söz verdiğimiz gibi inşallah konutları 1 yıl içerisinde teslim etmeye başlayacağız. Vatandaşlarımdan bizlere 1 yıl müsaade etmelerini rica ediyorum.

"DEVLET İLE MİLLET ARASINA FİTNE SOKMA ÇALIŞANLARA LÜTFEN PRİM VERMEYİN"

Osmaniyeli kardeşlerime çağrımdır. Devlet ile millet arasına fitne sokma çalışanlara lütfen prim vermeyin. Fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine fırsat vermeyin. Hiçbir insanımızı nasıl aç açıkta bırakmadıysak devletimiz depremzedelerimizin yanındadır. Türkiye düşmanlarına asla prim vermeyin.

Can kayıplarında kusuru olanlardan hesabı sorulacak. Gözlerinin yaşına bakmayacağız. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Osmaniyeli kardeşlerimden devletine güvenmelerini devam etmelerini bekliyorum.