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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı

İSLAMABAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.Cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, mevkidaşı Alvi'ye ise eşi Samina Alvi eşlik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı

İSLAMABAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, mevkidaşı Alvi'ye ise eşi Samina Alvi eşlik etti.

Kaynak: AA




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