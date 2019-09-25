Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
Kaynak: İHA
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