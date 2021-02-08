Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak CHP çıkışı: Parçalanmaya başladı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kouonşmasından önemli satırbaşları...

"Sevgili Bayburtlu, Giresunlu, Niğdeli, Zonguldaklı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli insanları, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hasret ile, muhabbet ile selamlıyorum. Görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurllarına dikkat ederek kongrelerimizi gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz.

Ülkemize milletimize hizmet heyecanımızı yenileyen kongrelerimizi şölene çeviren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizim davamızın mayası, ülkemize, milletimize hizmet etme aşkı ile yoğrulmuştur.

"HERKESE KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE SONUNA KADAR AÇIK"

Hiçbir sıfat, hiçbir görev, hiçbir konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan büyük değildir, olamaz. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden, gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz.

AK Parti'nin ülkemizi büyütme ve refahını artırmak için verdiği mücadelede herkese kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açıktır.

Partimizin 18 yıldır kesintisiz iktidarda kalıyor olmasının temel nedeni, milletimizin tamamının kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. Derdini dinlemedik, gönlünü kazanmadık vatandaş bırakmamanızı istiyoruz. Türkiye düşmanlarına kendilerini kiralamış kişiler ülkemizin istikrar, huzur ve demokrasisine saldırıyor. Bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Karşımızdaki bu hazin tablo, sürekli teyakkuzda bulunmamız gerektiğini teyit ediyor. Çocuklarımıza büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışma ve mücadele etmek gerekiyor. Ana kademe ve gençlik kollarındaki kardeşlerimiz işte böylesine büyük bir vebali üstlendiler.

"YAPMAMIZ GEREKEN KAPILARI ÇALMAK, GÖNÜLLERE GİREBİLMEK"

Rabiamız geleceğe güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Küresel, siyasi dönüşümün etkisi ile büyük devletlerin yaprak gibi sallandığı dönemde bizim Türkiye olarak sapasağlam durmamızın yolu buradan geçiyor.

Hırsları, karanlık hesapları, kendi ülkelerinin felaketini isteyecek kadar gözü kararanlara ne desek boş. Ama vaktimiz ve enerjimizin tamamını kullanarak herkese olduğu gibi bunlara da hedeflerimizi, yaptıklarımı ve yapacaklarımızı anlatacağız. İçlerinden birine bile bu hakikati gösterebilirsek ülkemize büyük bir iyilik yapmış oluruz.

Basın ve sosyal medya mecraları gönül faaliyetlerimizi duyurduğumuz yerlerdir. Yapmamız gereken kapıları çalmak, dertlerini dinlemek, yardımcı olabilecek durumlarda gerekli irtibatı sağlamak, gönüllerine girebilmektir.

Kimseyi ötekileştirmeden, insanları mezhebi, meşrebine göre ayırmadan kucaklayacağız. Kardeşi, kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye paydasında birleştiren bir parti olduk. Gece gündüz demeden ter döktük, mücadele ettik.

Anacığım ile birlikte hazırladığınız tablo nedeniyle Giresun size özellikle saygı ve selamlarımı iletiyorum.

"HİÇBİR MUHALEFET BİZİMLE ESER VE SİYASET YARIŞINA GİREMEDİ"

Girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akı ile çıktık. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını 18 katta kazandırmış olmak ile iftihar ediyoruz. Spordan, sosyal devlet uygulamalarına kadar ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. Sınırımızın güvenliğinden, terörle mücadeleye, izlediğimiz onurlu siyaset ile ülkemizin itibarını artırdığımız için gururluyuz.

Karşımıza çıkan muhalefet kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Biz nereye gidiyorsak, aksi yola gitmeyi muhalafet sananlara milletimiz itibar etmedi. Bizim projelerimize onların hayalleri yetmezin idrakini görüyorum. Karadeniz'de doğal gaza Fatih ile ulaştık mı, ulaştık. Şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımız ile devam edeceğiz. Buna ne anamuhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez.

CHP PARÇALANMAYA BAŞLADI

CHP'nin tek işi terazinin kefelerindeki partilerin kirli ittifakının bozulmasını engellemektir. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmektir. Partisindeki tecavüz, taciz ve hırsızlık olaylarının üstünü örtmesini kendi karakterine veriyoruz. Menemen'de neler oldu?

Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. Ha CHP, ha HDP, hiçbir fark yok.

CHP parçalanmaya başladı; başındaki zat, eleştirenleri kapı dışarı yapıyor!"

AYRINTILAR GELECEK...