Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te |Canlı izle

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çamçeşme Merkez Camii önünde Pendiklilerle buluştu

Yapılan saha çalışmalarında büyük bir yüzde alan Cumhur İttifakı'nın Pendik adayı Ahmet Cin'e destek istemek üzere Pendik'e gelecek olan Erdoğan İstanbul’a tecrübesini aktaracak' dediği İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’a da oy isteyecek.

İşte Erdğan'ın miting listesi:

1) 10:30 Tuzla

2) 11:30 Pendik

3) 13:30 Maltepe

4) 14:30 Sultanbeyli

5) 15:30 Çekmekoy

6) 16:30 Ümraniye

7) 17:30 Beykoz

8) 18:30 Sarıyer

30 Mart 2019 Cumartesi

1) 10:30 Kağıthane

2) 11:30 Bayrampasa

3) 12:30 Sultangazi

4) 13:30 Güngoren

5) 14:30 Bahcelievler

6) 15:30 Bağcılar