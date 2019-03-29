Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te |Canlı izle
Ülke genelindeki 50’den fazla il ve ilçede vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Mahalli İdareleri Seçimleri Kampanyası kapsamında Pendik'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çamçeşme Merkez Camii önünde Pendiklilerle buluştu
Yapılan saha çalışmalarında büyük bir yüzde alan Cumhur İttifakı'nın Pendik adayı Ahmet Cin'e destek istemek üzere Pendik'e gelecek olan Erdoğan İstanbul’a tecrübesini aktaracak' dediği İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’a da oy isteyecek.
İşte Erdğan'ın miting listesi:
1) 10:30 Tuzla
2) 11:30 Pendik
3) 13:30 Maltepe
4) 14:30 Sultanbeyli
5) 15:30 Çekmekoy
6) 16:30 Ümraniye
7) 17:30 Beykoz
8) 18:30 Sarıyer
30 Mart 2019 Cumartesi
1) 10:30 Kağıthane
2) 11:30 Bayrampasa
3) 12:30 Sultangazi
4) 13:30 Güngoren
5) 14:30 Bahcelievler
6) 15:30 Bağcılar
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