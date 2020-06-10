Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.