Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü (2)

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 1,5 saat süren görüşmenin ardından Türkiye ve Rusya arasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. 40 dakikalık heyetler arası görüşmede Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir eşlik etti. Erdoğan- Putin görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi ve ardından üçlü zirveye geçilmesi bekleniyor.

DHA