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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadele iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA




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