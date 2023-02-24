Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! Kritik konular masaya yatırıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci yılının dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

PUTİN'E DEPREMDEKİ DAYANIŞMADAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

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ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

İSTANBUL MUTABAKATINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.