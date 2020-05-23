Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı mesajı yayınladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Mesajda "Salgın nedeniyle bayramı evde geçirmek zorundayız. Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu salgın süresince insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz." sözlerini kullandı.