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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de! Karşılamadan fotoğraflar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de! Karşılamadan fotoğraflar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerden sonra yapılan anlaşmaların imza törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de! Karşılamadan fotoğraflar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de

TÖREN KITASI'NI SELAMLADI

Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de

GÖRÜŞMELER SONRASI ANLAŞMA İMZALANACAK

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de

İKİ LİDER HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Öte yandan iki lider arasındaki görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. 

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de

KARŞILAMA TÖRENİNDE YER ALANLAR

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı! BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'de

Tayfun Altuntaş
Editör
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