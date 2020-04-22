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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Conte ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Conte ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki liderle yapılan görüşmelerde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA




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