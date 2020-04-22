Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Conte ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki liderle yapılan görüşmelerde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA