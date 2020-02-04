Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen TSK unsurlarına Esed rejiminin düzenlediği saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu belirtti.

Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini de ifade etti.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alındı.

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