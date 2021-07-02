Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"2 yılı aşkın sürenin ardından yeniden sizlerle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Gerçekten çok özledim. Bu salgın bizi birbirimizden ayırdı.

Tank Palet Fabrikası'nda fabrikamızda yapılan işleri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek için yoğun gayret içindeyiz. Birileri savunma sanayindeki adımları engellemek için iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi marka haline getirmeyi başardık. İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır.

CUMHUR İTTİFAKI BÜTÜN GÜCÜYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Kürek Kano Tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda tesisin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele, bu konuda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Sağlıkta 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi bugün açıyoruz.

SAKARYA'YA ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ, VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Biz Türkiye'yi sağlıktan kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Koronavirüs salgını sürecinde bırakın gelişmekte olan ülkeleri falan gelişmiş ülkeler bile neler yaşadı. Aşıyı para ile yapıyorlar, 50 sterlin gibi paralar istiyorlar. Biz ücretsiz yapıyoruz.

İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Bu şehir hastanemiz ile birlikte artık Sakaryalı kardeşim Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve ülkemizi korumalarını bekliyorum.

Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız karşı çıkarlar. Biz SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla her alanda savunma sanayiinde öne çekmek isteriz karşı çıkarlar. Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, köprülerle, tünellerle donatırız karşı çıkarlar. Ülkemizin her şehrini havalimanlarıyla tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız karşı çıkarlar.

"TEK DİKİLİ AĞACI OLMAYAN BİR ZİHNİYET VAR"

Kanal İstanbul üzerine yapılan tartışmaları izliyorsunuz. Bu tartışmalar ülkemize kazandırılan her projede yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına CHP çıkmıştır. Karşımızda bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet var, kim o, CHP. Bu mücadelemizin en yakın şahidi Sakarya'dır. Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun birlikte yolcusuyuz Hakk ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'da ahdimizi inşallah 2023 Haziran'da bir kez daha tekrarlayacağız.

Detaylar gelecek...