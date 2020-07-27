Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Başakşehir'i ağırladı

Süper Lig'de kurulduğu günden bu yana ligde üst sıraları zorlayan Başakşehir, 6 sene içinde şampiyon oldu. Böylelikle ligde şampiyon olan altıncı farklı takım olan Başakşehir, bu kadar kısa süre içinde şampiyon olmasıyla bir ilke de imza atmış durumda.

Haftasonu kupasını kaldıran Başakşehir, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Gümüşdağ ve futbolcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.

Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'i sosyal medyadan şu sözlerle kutlamıştı:

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

ERDOĞAN'IN FORMASI EMEKLİ EDİLDİ

Medipol Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma emekli edilmişti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "2014 yılında kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu stadımızın açılışı yaparken muhteşem bir açılış gösterisi yapmıştık. Tarih 26 Temmuz'du. Her yıl ligler Mayıs'ta biter, bu yıl pandemiden dolayı Temmuz'a sarktı. Bu stadın açılış gününde bu kez şampiyonluk kutluyoruz. O gün burayı onurlandıran kurucumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına geçirdiği formayı huzurlarınıza açıyorum. Şampiyon Başakşehir'in 12 numaralı formasını emekli ediyoruz." demişti.