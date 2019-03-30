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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon karate sporcularını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon karate sporcularını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, altın madalya kazanan sporcular Uğur Aktaş ve Merve Çoban'ı kutladı.

Kaynak: İHA

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