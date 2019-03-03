Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da halka hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına halkı selamlayarak başladı...

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bunların koltuklarını korumak için bölücü örgütün siyasi temsilcileri dahil giremeyecekleri bir tezgah yok. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimleri sonrasında terör örgütü Güneydoğu ilçemizde kimi mahalleleri yakıp yıkmıştı. Tünellerden militan sızdırarak halkımıza eziyet etmişlerdi.

BİZ O TÜNELLERİ GABAR'DA, CUDİ'DE, KANDİL'DE YIKTIK

Biz o tünelleri Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de yıktık, yıkacağız. Tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O zaman fiziki tünellerle başarı sağlayamayanlar bugün CHP ile siyasi işler yapıyorlar.

31 Mart'da sandığa gitmeyi asla ihmal etmeyin. Hep beraber çalışacağız, koşturacağız ve 31 Mart akşamı bu mutluluğu hep beraber yaşayacağız. Kardeşlerim CHP ve şürekası bizim milletle yol almamıza da leke sürmek istiyor. Bunlar yayın organları ile sosyal medya hesapları ile kara propaganda yapıyorlar.

CHP salon toplantıları ile 3-5 miting ile seçim maratonunu geçirmeye çalışırken biz yüzbinlerle buluşuyoruz. Bu mitingler sadece seçim çalışması değildir bizim için. Bizim için anketçilerin sözü kıymetlidir. Bu meydanda sadece muhabbet var.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ

Geçen gün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya… CHP'nin işte belediye başkanı… Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü. Bu sırada bir grup teyzemiz belediyenin yapması gereken hizmeti kendilerinden talep ettiler. Bunun üzerine CHP'li onu diyor. Oy yoksa hizmet yok. Kafaya bak ya. Benim nur yüzlü teyzelerimi aşağılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel başkanları da bir önceki seçimde AK Parti'ye oy vermek günah diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri sevapla günahı ayırdın. Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri hiçbir kavram yok.

Ayrıntılar geliyor...