Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için kararını verdi! O tarihte yüzde 99 oranında seçim yapılacak!

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AK Parti'de seçim tarihine ilişkin yapılan çalışmalara hakkında bilgi verdi. Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için istediği tarihi açıklayarak, "Yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi görünüyor. Bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde. Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs tarihinin arkasında durmak istiyor" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için kararını verdi! O tarihte yüzde 99 oranında seçim yapılacak!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimin ertelenip ertelenmeyeceği konuları gündeme gelmişti. Bu konuda AK Parti seçim tarihine ilişkin çalışmalar yaptığı öğrenildi. Son gelişmeleri CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Gece Görüşü programında açıkladı.

Hande Fırat, bugün iki toplantı yapıldığının bilgisini vererek, "Bir tanesi parti dışında bir merkezde, biri partide. Pek çok teknik isim bir araya geldi, 'hangi tarihte yapılmalı' diye. Hürriyet Gazetesi'nde de yazmıştık. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı istiyor.' diye. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi görünüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için kararını verdi! O tarihte yüzde 99 oranında seçim yapılacak!

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA BİR SUNUM YAPILDI"

Bu akşam yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldığının ifade eden Fırat, şunları dile getirdi:

"Bu akşam bir toplantı vardı, 'Teknik açıdan yetişecek mi?, Teknik olarak imkanlar el verecek mi? YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayacak mı?' diye bakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta ısrarcı diye yazmıştım. YSK ve AK Parti'deki teknik isimler çalıştı. Akşam saatlerinde Binali Yıldırım'dan Numan Kurtulmuş'a, Erdoğan'ın kurmayları bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapıldı. Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde."

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için kararını verdi! O tarihte yüzde 99 oranında seçim yapılacak!

DEPREM BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLAR NASIL OY KULLANACAK?

Deprem bölgesindeki seçmenlerin oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) çalışmaya başladığını belirten Fırat, bu seçmenlerin nasıl kullanacağına ilişkin bilgi vererek şöyle konuştu:

"Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüştü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Zaten YSK çalışmaya başladı. Ankara'ya, Konya'ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak. Deprem bölgesinde ise muhtemelen konteynerler tercih edilecek. Geçici görevle gelen bir polis gibi... Böyle bir organizasyon yapılacak. Deprem bölgesinde, çadırlar güvenli değil denilirse konteynerlerde yapılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için kararını verdi! O tarihte yüzde 99 oranında seçim yapılacak!

"ERDOĞAN, 18 HAZİRAN'I KABUL ETMEMİŞ"

Fırat şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs tarihinin arkasında durmak istiyor. Cumhurbaşkanı, 18 Haziran tarihinden yüzde 99 oranından geri adım atmamış. 18 Haziran'ı belli ki kabul etmemiş. Şu anki toplantının neticesi olarak bunu söyleyebilirim. Teknik olarak da ne yapılması gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş."

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