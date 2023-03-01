Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarına noktayı koydu! Tarih netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında seçimlere ilişkin konuya değindi. "Millet 14 mayısta gereğini yapacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarına noktayı koydu! Tarih netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti grup toplantısında seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında "millet 14 mayısta gereğini yapacak" dedi.

"MİLLET 14 MAYISTA GEREĞİNİ YAPACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime ilişkin açıklamaları ise şöyle:

"Bugün yavru muhalefet çıkmış, yargıyı bizim yönlendirdiğimizi. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını rabbim bilir. Sen anlamazsın. Önce kendini düzelt. Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kuru-sıkı atanlara prim vermeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarına noktayı koydu! Tarih netleşti

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