CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BAYSAL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILIYOR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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Cenaze töreninden görüntüler

Kaynak: DHA