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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin detayı ortaya çıktı. Görüşmede Türkiye'ye yönelik uygulanan ambargonun kaldırılması, yatırımların artırılması konusunda mutabık kalındı, ayrıca önümüzdeki günlerde swap anlaşması için adım atılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrası iki ülkenin ilişkilerinde yaşanan gerilim, yıllar sonra son buldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önceki gün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Muhammed bin Selman, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

İHRACAT AMBARGOSU KALKACAK

İki liderin görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre görüşmede Suudi Arabistan'ın Türkiye ürünlerine uyguladığı ihracat ambargosu oldu. Söz konusu ambargonun yakın zamanda kaldırılacağı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

YATIRIMLAR ARTIRILACAK, SWAP ANLAŞMASI YOLDA 

Görüşmede ekonomik adımlar da ele alındı. Türkiye'ye yönelik yatırımların artırılması konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında swap anlaşması konusu da ele alındı. Bu adımın ilerleyen günlerde atılmasına karar verildiği öğrenildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

"TAM NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİŞ YAPILDI"

Ziyaret hakkında değerlendirme yapan Cumhurbaşkanlığı kaynakları,"  Son yıllardaki krizin aşılması yolunda önemli adımlar atıldı. Tam normalleşme sürecine giriş yapıldı diyebiliriz. Bundan sonra amaç son yıllarda yaşanan krizden önceki döneme geçiş sağlamak. Bunun için temaslar sıklaşacak. Ziyaretlerimiz artacak” değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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