Cumhurbaşkanı Erdoğan - Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Ambargo kalkacak, Türkiye'ye yatırımlar artacak! Swap anlaşması da yolda!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrası iki ülkenin ilişkilerinde yaşanan gerilim, yıllar sonra son buldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman önceki gün Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Muhammed bin Selman, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşme yaptı.

İHRACAT AMBARGOSU KALKACAK

İki liderin görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre görüşmede Suudi Arabistan'ın Türkiye ürünlerine uyguladığı ihracat ambargosu oldu. Söz konusu ambargonun yakın zamanda kaldırılacağı belirtildi.

YATIRIMLAR ARTIRILACAK, SWAP ANLAŞMASI YOLDA

Görüşmede ekonomik adımlar da ele alındı. Türkiye'ye yönelik yatırımların artırılması konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında swap anlaşması konusu da ele alındı. Bu adımın ilerleyen günlerde atılmasına karar verildiği öğrenildi.

"TAM NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİŞ YAPILDI"

Ziyaret hakkında değerlendirme yapan Cumhurbaşkanlığı kaynakları," Son yıllardaki krizin aşılması yolunda önemli adımlar atıldı. Tam normalleşme sürecine giriş yapıldı diyebiliriz. Bundan sonra amaç son yıllarda yaşanan krizden önceki döneme geçiş sağlamak. Bunun için temaslar sıklaşacak. Ziyaretlerimiz artacak” değerlendirmesinde bulundu.