Erdoğan: Dünyadaki en önemli 10 alt yapı projesinden 6’sı Türkiye’de bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal iş forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İş insanlarının destek vermediği bir kalkınma mümkün değildir. 17 senede tarihi reformlara imza attık. Tarihimizin en büyük ekonomik sıçramasını gerçekleştirdik. Ülkemizi dünya ekonomi sıralamasında 13. Sıraya yükselttik.

Bugüne kadar 400 milyar dolar değerinde 10 bin 108 proje üstlendik. Şu an dünyadaki 10 dev altyapı projesinden 6’sı Türkiye’de bulunuyor.İstanbul Boğazı’na eş bir proje olan Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için çalışıyoruz.

SİHA’larda dünyanın 4 ülkesinden biriyiz. Türkiye için önemli bir ortak ve dost olan Senegal ile ilişkilerimiz gelişmeye önem atfediyoruz. Hedefimiz ticaret hacmini orta vadede 1 milyar dolara çıkarmaktır. Türkiye ile Senegal bunu yapar ve inşallah yapacağız. Bunun için hepinize ve başta iş adamlarına çok önemli görevler düşüyor. Türkiye ile Senegal ekonomisi birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir.

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