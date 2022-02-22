Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de konuştu: "Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de Dakar Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iki ülke arasındaki bağları bir adım daha öteye taşıdıklarına dikkat çekti, İki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, ihracatı ise 1 milyar dolara ulaştıracaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Senegal, bizim için müstesna bir konumda bulunuyor. Bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Dakar büyükelçiliğimizin kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Mimarisiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Afrika'da birçok projeyi hayata geçiren firmaya şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel binanın inşasını rekor sürede hayata geçiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum.

Senegal ile iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor, 1 milyar dolara ulaşacağız. Özellikle de büyükelçiliklerimiz binasının açılış töreninden sonra da 50 bin kişilik stadyumun açılış törenine katılacağız. Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir binaya kavuştu.