Devlet Bahçeli'den, Münih'te Türkiye'yi aşağılayan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! "Soysuzluğun ete kemiğe bürünmüş hali!"Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Üç Kız Kardeş dizisi konusu nedir? Üç Kız Kardeş oyuncu kadrosunda kimler var?Sosyalizasyon ne demek, TDK'ya göre Sosyalizasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?A101 24 Şubat 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu | Haftanın indirimli ürünleri: Televizyon, Spor Aletleri, Mutfak gereçleri...Cem Yılmaz, Bill Gates'ten gelen ahlaksız teklifi paylaştı! Neye uğradığını şaşırdı! "Her şey paspallaştı"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik faturaları için umut veren açıklama tarih vererek açıkladı: 1 Mart itibarıyla geçmeyi planlıyoruzDirenç Kaynak Ayarcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİşte Benim Stilim ile ünlenen Nihal Candan saçları yapılırken çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Cüretkar pozları "Yok artık" dedirtti!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de konuştu: "Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de konuştu: "Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de Dakar Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada," Afrika ülkeleri içerisinde Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de konuştu: "Senegal, bizim için müstesna konumda bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de Dakar Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iki ülke arasındaki bağları bir adım daha öteye taşıdıklarına dikkat çekti, İki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, ihracatı ise 1 milyar dolara ulaştıracaklarını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Senegal, bizim için müstesna bir konumda bulunuyor. Bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Dakar büyükelçiliğimizin kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Mimarisiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Afrika'da birçok projeyi hayata geçiren firmaya şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel binanın inşasını rekor sürede hayata geçiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum.

Senegal ile iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor, 1 milyar dolara ulaşacağız. Özellikle de büyükelçiliklerimiz binasının açılış töreninden sonra da 50 bin kişilik stadyumun açılış törenine katılacağız. Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir binaya kavuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT