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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi

Senegal'de İslami çalışmalarda bulunduğu bilinen sivil toplum kuruluşu JAMRA tarafından düzenlenen organizasyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'yılın kişisi' seçildi. Yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a ve İslamofobiye karşı dik duruşuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi

Senegal'de İslami alanda çalışmalarda bulunan "JAMRA" isimli Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti. STK'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiği duyuruldu.

MACRON ELEŞTİRİSİ SENEGAL'DE GENİŞ YANKI BULDU

Açıklamada Erdoğan'ın yaratılmışların en hayırlısı Hazreti Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de geniş yankı bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi

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EYLEMCİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK

Senegal'in başkenti Dakar'da, 7 Kasım tarihinde İslamofobiye karşı eylem ve gösteriler düzenlenmiş, eylemlerde organizatörler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a edstek açıklamalarında bulunmuştu. Gmsterilerde Erdoğan'a destek mesajlarının bulunduğu döviz ve pankartlar dikkatleri çekmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de yılın kişisi seçildi



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