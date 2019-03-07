İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Siirt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Siirt'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere akşam saatlerinde Siirt'te geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından vali ve belediye başkan adaylarıyla özel bir görüşme yaptı. Siirt'teki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.