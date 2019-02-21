Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simone Kaslowski’yi tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi tebrik etti.

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